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Війська рф за добу втратили близько 100 військових та гелікоптер

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 10 липня:

  • 37 300 особового складу (+100 за добу);
  • 1 641 танк (+3);
  • 3 823 бойові броньовані машини (+8);
  • 834 артилерійські системи (+2);
  • 247 реактивних систем залпового вогню;
  • 108 засобів протиповітряної оборони;
  • 217 літаків;
  • 188 гелікоптерів (+1);
  • 676 безпілотників (+2);
  • 155 крилатих ракет;
  • 15 кораблів /катерів;
  • 2 694 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+7);
  • 66 одиниць спеціальної техніки;

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.