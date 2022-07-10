Війська рф за добу втратили близько 100 військових та гелікоптер

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 10 липня:
- 37 300 особового складу (+100 за добу);
- 1 641 танк (+3);
- 3 823 бойові броньовані машини (+8);
- 834 артилерійські системи (+2);
- 247 реактивних систем залпового вогню;
- 108 засобів протиповітряної оборони;
- 217 літаків;
- 188 гелікоптерів (+1);
- 676 безпілотників (+2);
- 155 крилатих ракет;
- 15 кораблів /катерів;
- 2 694 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+7);
- 66 одиниць спеціальної техніки;
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.