EUObserver: ЄС вирішив збудувати захищений бункер для перемовин у Брюсселі за €8 млн

Європейський Союз вирішив збудувати в Брюсселі спеціальний захищений бункер для таємних перемовин. На нього планують витратити €8 мільйонів.

Про це пише EUObserver із посиланням на документи щодо цього проєкту.

Планується, що в бункері зможуть перебувати до 100 осіб. Там зможуть збиратися лідери країн-членів ЄС, а також проводитися зустрічі на нижчому рівні.

У бункері не буде інтернету, але там буде технологія внутрішнього конференц-звʼязку з великим екраном та мікрофонами, підключеними до безпечних кабін для 30 перекладачів. І зал засідань, і кабіни помістять у сертифікований НАТО ізоляційний каркас.

Перед входом у бункер учасники зустрічі будуть змушені залишати всі електронні пристрої: від телефонів до слухових апаратів.