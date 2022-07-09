Російські війська за добу вбили трьох цивільних у Донецькій області, щонайменше вісім людей постраждали

За добу російські війська вбили трьох цивільних у Донецькій області. Ще щонайменше вісім людей отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни вдарили ракетами по звільненому селу Павлівка — знищено житловий будинок, але обійшлося без постраждалих.

Також вони обстріляли житлові масиви Костянтинівки. Наразі відомо про одну загиблу людину і трьох поранених.

«У Марʼїнці від обстрілів загинула щонайменше одна людина, у Красногорівці зайнялась пожежа в полях. В Очеретинській громаді зі «Смерчів» обстріляли дачний кооператив у Новоселівці Першій — без постраждалих», — розповів Кириленко.

Ще одна людина загинула й одна отримала поранення в Переїзному Званівської громади.