«Щоб пережити наступ ЗСУ». Жителів Херсонщини знову закликали виїхати з регіону або готувати укриття

У Херсонській обласній раді знову закликали жителів окупованого регіону якомога швидше виїхати, тому що готується наступ ЗСУ. Якщо такої можливості немає, потрібно підготувати укриття.

Про це заявив в ефірі телемарафону перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Я знаю, що це дуже важко і не всі мають можливість, але треба це робити. Тим, хто ніяк не може це зробити, треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі, аби пережити наступ наших військ. Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна», — підкреслив він.

За словами Соболевського, останнім часом ЗСУ мають все більше успіхів на цьому напрямку.