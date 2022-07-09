Вечірнє зведення Генштабу: українські військові відбили сім спроб штурму росіян — від півночі Харківщини до Авдівки та Марʼїнки

Українські військові протягом доби змогли відбити сім спроб наступу росіян. Окупанти намагалися просунутися на півночі Харківщини, у напрямку Словʼянська і Сіверська, а також біля Авдіївки та Марʼїнки.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на вечір 9 липня.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Білоруська армія проводить розвідку за допомогою безпілотників.

На Сіверському напрямку противник застосував штурмову авіацію для удару неподалік Володимирівки Сумської області.

На Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста. Окупанти наступали у напрямку Кочубеївка — Дементіївка, але українські воїни відкинули їх на попередні позиції.

На напрямку Мале Веселе — Петрівка ЗСУ знищили розвідувальну групу росіян.

На Словʼянському напрямку окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування в напрямку Ізюм — Словʼянськ.

Усі спроби штурму противника в напрямках Довгеньке — Краснопілля та Пасіка — Долина ЗСУ успішно відбили. Ворог відійшов.

На Донецькому напрямку ворог продовжив застосовувати наявні засоби вогневого ураження для обстрілів українських позицій. Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом у районі Краматорська. Також росіяни здійснили безуспішну спробу штурму на напрямку Золотарівка — Верхньокамʼянське.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни продовжили обстрілювати позиції українських військ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Окупанти спробували просунутися на напрямку Ясинувата — Авдіївка. Успіху не мали та зі втратами відійшли. Безуспішною також виявилася спроба противника просунутися в районі Марʼїнки.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують обороняти зайняті позиції та намагаються стримати просування ЗСУ.