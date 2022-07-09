Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала 25 тисяч підписів. Далі її розгляне Зеленський

Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала необхідну для розгляду президентом Володимиром Зеленським кількість підписів.

Про це йдеться на сторінці петиції.

Петицію розмістили 3 червня, і за місяць вона набрала необхідну кількість голосів. «У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сімʼю і мати підтверджуючий офіційний документ. Їм необхідні такі ж права, що і у традиційних пар», — пише автор петиції.

Відповідно до законодавства, адресована президенту петиція після того, як набирає 25 тисяч голосів, має бути розглянута протягом 3 місяців з дня її оприлюднення.