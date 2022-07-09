Україна отримає грант $1,7 мільярда на витрати у сфері медицини

Україна отримає грант $1,7 мільярда від донорського фонду, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Проєкт відповідної угоди сьогодні схвалили на засіданні уряду. «Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку, через розв’язану росією широкомасштабну агресію проти України. Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України», — повідомив Шмигаль.
Кошти спрямують на покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
- Раніше Швейцарія заявила, що до кінця 2023 року подвоїть фінансування в рамках двосторонньої співпраці з Україною до понад 100 мільйонів швейцарських франків (понад $100 мільйонів).
- Тоді ж стало відомо, що Нідерланди виділили €200 мільйонів кредиту для України. Ці гроші підуть на повсякденні потреби органів влади України, наприклад, зарплати держслужбовцям, шкільним вчителям, медичним працівникам.