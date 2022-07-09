За 136 днів війни ЗСУ знищили понад 37 тисяч російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 136 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 37 200 осіб, а також:

1 638 танків;

3 815 бойових броньованих машин;

832 артилерійські системи;

247 реактивних систем залпового вогню;

108 засобів ППО;

217 літаків;

187 гелікоптерів;

674 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

155 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

2 687 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

66 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.