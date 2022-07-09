«Оперативної паузи не було». Окупанти активізувалися на всій лінії фронту Донбасу

Окупанти активізувалися на всій лінії фронту Донбасу і намагаються наступати. Поки Сили оборони України не фіксують «оперативної паузи» в діях окупантів, про яку говорив путін.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, російські війська досі намагаються адмінкордон Луганської області.

«Атакують із кількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить всюди — від Кремінної до Попасної», — розповів Гайдай.

Лише вночі ворог завдав вісім артилерійських обстрілів, три — мінометні, а також 9 ракетних ударів.