ГУР Міноборони показало документальний фільм про те, як возили допомогу захисникам Маріуполя

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило документальний фільм про те, як під час блокади Маріуполя в місто доставляли допомогу за допомогою гелікоптерів.

Фільм опублікували на YouTube-каналі ГУР.

У фільмі бійці ГУР і полку «Азов» розповідають про те, як поставлялися до міста боєприпаси, медикаменти, їжа, а також навіть кілька десятків військових. Водночас звідти гелікоптери змогли забирати поранених.

Загалом було виконано сім вильотів до Маріуполя. Однак під час останніх росіяни вирахували маршрут, яким користувалися українські військові, і це створило небезпеку — окупанти почали збивати гелікоптери.