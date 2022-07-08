Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм на чотирьох напрямках, на Бахмутському — тривають бої

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18:00 8 липня. Ситуація на фронті наступна:
- На Волинському та Поліському напрямках збройні сили білорусі ведуть розвідку, посилюють протидію безпілотникам. Повітряний простір над південною частиною країни залишили закритим до 7 жовтня 2022 року. Заборона на польоти цивільних літаків діє з 24 лютого.
- На Сіверському напрямку без особливих змін.
- На Харківському напрямку росія веде оборону та намагається покращити тактичне положення в окремих районах. Війська рф обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії Харків та його околиці, а також Уди, Дементіївку, Лебʼяже, Піщане, Замулівку, Петрівку, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівку, Перемогу, Верхній Салтів, Нове і Байрак. Неподалік Дементіївки українські війська двічі відбили штурм росіян і відкинули їх назад. Армія рф завдала авіаудару поблизу Петрівки.
- На Словʼянському напрямку війська росії обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища. Наступ росіян у районі Богородичного зупинили, окупанти відійшли із втратами.
- На Краматорському напрямку ворог обстрілював Сіверськ, Серебрянку, Карпівку, Словʼянськ і Криву Луку. Росіяни завдали авіаудару поблизу Тетянівки. ЗСУ змусили російські війська відійти від Верхньокамʼянського.
- На Бахмутському напрямку армія рф обстрілювала українські позиції поблизу Спірного, Івано-Дарʼївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Ворог вдарив з авіації неподалік Берестового і Покровського. Російські окупанти безуспішно намагалися наступати поблизу Спірного та Івано-Дарʼївки — зазнали втрат і відійшли. Тривають бої поблизу Веселої Долини.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілюють із мінометів, ствольної та реактивної артилерії лінію зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки.
- На Південнобузькому напрямку російські війська намагалися наступати поблизу Великого Артакового. Українські воїни зупинили наступ і відігнали окупантів. Є велика загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.
- Кораблі росії продовжують виконувати завдання в акваторії Чорного та Азовського морів і блокують цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.