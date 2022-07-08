Посольство Бельгії в Києві відновить роботу з наступного тижня

Посольство Бельгії в Києві відновить свою роботу 11 липня. До України приїде новий посол Пітер Ван Де Вельде.

Про це повідомляють The Brussels Times і Euractiv.

Рішення ухвалено після оцінки ризиків міністерствами закордонних справ і оборони країни. Вказано, що поновлення роботи посольства дозволить встановити тісніші контакти з українською владою в контексті безпеки, членства в ЄС і компанії з реконструкції України, у якій бере участь бельгійська сторона.

Щодо посла, то Пітер Ван Де Вельде замінить Акселя Ленартса, термін повноважень якого спливає.