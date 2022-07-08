ДБР спростувало інформацію про знищення матеріалів резонансних справ на початку російського вторгнення

Напередодні медіа проширювали інформацію про те, що нібито на початку російського вторгнення Державне бюро розслідувань знищило матеріали низки резонансних кримінальних проваджень. Серед них згадували справи про підписання «Харківських угод», розгон Майдану та закупівлю вугілля.

ДБР офіційно заявило, що ця інформація неправдива, оскільки жодна із зазначених справ не знищена.

«Усі матеріали збережено, а провадження розслідуються відповідно до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни. Навіть більше, деякі «знищені», на думку журналістів, провадження вже завершені та передані в суд за останні три місяці», — йдеться в повідомленні.

В ДБР нагадали, що до суду скеровують винятково оригінали матеріалів і за останні місяці Бюро: