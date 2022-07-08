Радник мера Маріуполя: Відновити водопостачання в Лівобережному районі неможливо — інфраструктура знищена

У Маріуполі окупаційна влада росіян визнала, що відновити водопостачання в Лівобережному районі неможливо — водовід знищений бомбами.

Про це 8 липня повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Аналогічна ситуація з водопостачанням у значній частині Центрального та Приморського районів. Андрющенко зазначив, що більшість комунікацій неможливо відновити, а щоб збудувати нові, потрібні роки.

На відео — місцевий «Водоканал». Міська рада наголосила, що абсолютна більшість маріупольців досі перебувають. Причина неможливості відновлення постачання води — зруйновані всі 22 насосні станції, пошкоджені понад 50% мереж водопостачання, а це більше 480 км.