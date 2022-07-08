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ЗСУ ліквідували майже 37 тисяч російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 135 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 36 900 осіб, а також:

  • 1 637 танків;
  • 3 811 бойових броньованих машин;
  • 828 артилерійських систем;
  • 247 реактивних систем залпового вогню;
  • 107 засобів ППО;
  • 217 літаків;
  • 187 гелікоптерів;
  • 669 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 155 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 685 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 66 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.