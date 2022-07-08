Британська розвідка: Наступною ціллю окупантів може стати Сіверськ

Сили оборони України продовжують наступати на Херсонському напрямку, а новою ціллю окупантів може стати Сіверськ Донецької області.

Про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки.

Сіверськ розташований за 8 кілометрів від лінії фронту, але поки наступу немає. Наразі росіяни зупинили там рух, щоб поповнити запаси перед новими наступальними операціями в Донецькій області.

За словами розвідників, існує реальна ймовірність, що Сіверськ буде безпосередньою тактичною ціллю росії, тоді як її сили намагаються просунутися до можливої оперативної цілі — агломерації Словʼянськ — Краматорськ.

Британці також зазначили, що українські сили продовжують поступовий наступ на Херсонському напрямку.