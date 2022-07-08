Ранкове зведення. Генштаб ЗСУ не зафіксував ознак наступу з боку білорусі

Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні про ситуацію на фронті повідомив, що ознак наступу з білорусі наразі немає, але росія веде активний наступ у Донецькій області.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у складі та діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не було.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з реактивної артилерії та мінометів район населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку окупанти продовжують оборонятися. Ворог відкривав вогонь з артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків в районах населених пунктів Харків, Микільське, Леб’яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки та Байрак. Неподалік Петрівки противник завдав авіаційного удару. ЗСУ придушили спробу штурму в напрямку Дементіївки.

На Словʼянському напрямку окупанти били з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Дібрівне, Богородичне й Адамівка.

У районі Богородичного українські бійці завдали ворогу втрат і змусили окупантів відступити.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокамʼянського, Званівки та Роздолівки. Ворог наступав у напрямку Верхньокамʼянського, має частковий успіх.