У Японії після самогубства учасниці реаліті-шоу посилили відповідальність за кібербулінг

У Японії набула чинності поправка до закону, яка посилює відповідальність за образи в інтернеті та збільшує терміни давності злочину з одного до трьох років, повідомляє Kyodo News.

Тепер за залякування та образи в інтернеті кривднику загрожує до одного року увʼязення або штраф до 300 тисяч єн (еквівалентно $2,2 тисячі).

До ухвалення цієї поправки передбачалася відповідальність у вигляді тримання під вартою до 30 днів або штрафу до 10 тисяч єн.

Інформаційним приводом до законодавчих змін стало самогубство 22-річної учасниці реаліті-шоу «Будинок з терасою» Хани Кімури, яка зазнала кібербулінгу.