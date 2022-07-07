Бюро економбезпеки ініціює введення кримінальної відповідальності за розкрадання грошей Євросоюзу

Бюро економічної безпеки спільно з Міністерством внутрішніх справ готує законопроєкт про введення кримінальної відповідальності за будь-які махінації з коштами Євросоюзу. Наразі вони узгоджують остаточну редакцію документа.

Про це повідомило БЕБ у своєму Telegram-каналі.

«Бюро економічної безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ України та іншими державними органами розробляє нову норму Кримінального кодексу, попередньо стаття 210-1 «Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу», якою передбачається кримінальна відповідальність щодо незаконних дій з коштами Європейського Союзу», — йдеться у повідомленні.

Ця стаття передбачатиме кримінальне покарання за «весь спектр протиправних дій». У БЕБ наголошують, що це стосуватиметься будь-яких махінацій з коштами Євросоюзу — від незаконного отримання до нецільового використання.