Російський обстріл у Харкові вбив трьох людей. Ще пʼятеро поранені

Російські війська 7 липня завдали ударів по Немишлянському району Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, цей обстріл вбив трьох цивільних. Ще пʼятеро людей отримали поранення. Попередньо, російські окупанти били з реактивних систем залпового вогню.

Через обстріл горіли приватні будинки, гаражі з надбудовою, легкові та вантажні автомобілі, а також квартира 9-поверхового житлового будинку.

У ДСНС показали наслідки атаки.