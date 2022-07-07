Уряд призначив уповноваженого з питань переселенців та погодив кандидатуру нового очільника Чернівецької ОДА

Кабінет міністрів під час засідання 7 липня провів низку кадрових призначень. Зокрема, в Україні зʼявився уповноважений з питань переселенців.

Про це у своєму Telegram-каналі написав представник Кабмін у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд призначив уповноваженим з питань переселенців Павла Козирєва. Він також обійматиме посаду заступника міністра з реінтеграції ТОТ.

Також Кабмін визначив кандидата на посаду нового очільника Чернівецької ОДА — Руслана Запаранюка. Він наразі очолює Чернівецьку філію «Ощадбанку».

14 червня Кабінет міністрів погодив звільнення голови Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осадчука.