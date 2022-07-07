Помер зірка фільмів «Хрещений батько» та «Мізері» Джеймс Каан

У віці 82 років помер актор Джеймс Каан, який зіграв Сонні Корлеоне у кіноепопеї «Хрещений батько» 1972 року.

Цю звістку оприлюднили у його акаунті в Twitter.

«З великим сумом ми повідомляємо вам про смерть Джиммі ввечері 6 липня. Родина цінує прояви любові та щирі співчуття та просить вас поважати їхнє приватне життя в цей важкий час», — йдеться у повідомленні.

Джеймс Каан народився у 1940 році в Бронксі, Нью-Йорк, у родині мʼясника. Спочатку Каан мріяв про кар’єру футболіста, але зацікавився акторською майстерністю після навчання в Університеті Хофстра у штаті Нью-Йорк, де він познайомився з Френсісом Фордом Копполою.

Спочатку Джеймс Каан пробувався на роль Майкла Корлеоне у фільмі Копполи «Хрещений батько», але зрештою ця роль дісталася Аль Пачіно. Каан зіграв у кіноепопеї старшого брата родини Корлеоне Сонні. Ще одна його відома роль — Пол Шелдон в американському триллері Роба Райнера «Мізері».