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Ситуація на фронті 7 липня: росіяни просуваються на Сіверськ, а біля Бахмуту і Словʼянська ЗСУ відбивають штурми — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Російські війська продовжують наступати на Донбасі та поступово підбиратися до міста Сіверськ. У селах біля нього тривають бої. Водночас на інших напрямках окупанти успіху не мають.

Ситуацію на фронті 7 липня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

  • Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема Харків.
  • На північ від Харкова окупанти утримують позиції, щоб завадити ЗСУ просунутися до держкордону.
  • Чергову спробу наступу на Соснівку українські військові відбили.

«Бабель»

Донбас

  • На Словʼянському напрямку росіяни зайняли село Мазанівка, що на південь від Довгенького.
  • Окупанти активно обстрілюють Словʼянськ і Краматорськ.
  • Чергові спроби наступу на Богородичне були невдалими.
  • Російські війська захопили Білогорівку, Верхньокамʼянку та Спірне. Наразі тривають бої на підступах до Сіверська — у Григорівці та Верхньокамʼянському.
  • Наступ на Берестове українські військові відбили.
  • Також росіяни намагалися покращити свої позиції в районі села Вершина, проте невдало.

«Бабель»

«Бабель»

Південь

  • На півдні України продовжуються тактичні бойові дії із взаємними обстрілами без серйозних просувань жодної зі сторін.

«Бабель»

Херсонщина

  • У Херсонській області теж продовжуються взаємні обстріли вздовж усієї лінії фронту.
  • Українські війська намагаються поступово просуватися в напрямку Херсону, але Генштаб ЗСУ не оголошує деталі публічно.

«Бабель»