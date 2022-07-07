Ситуація на фронті 7 липня: росіяни просуваються на Сіверськ, а біля Бахмуту і Словʼянська ЗСУ відбивають штурми — на мапах «Бабеля»

Російські війська продовжують наступати на Донбасі та поступово підбиратися до міста Сіверськ. У селах біля нього тривають бої. Водночас на інших напрямках окупанти успіху не мають.

Ситуацію на фронті 7 липня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема Харків.

На північ від Харкова окупанти утримують позиції, щоб завадити ЗСУ просунутися до держкордону.

Чергову спробу наступу на Соснівку українські військові відбили.

Донбас

На Словʼянському напрямку росіяни зайняли село Мазанівка, що на південь від Довгенького.

Окупанти активно обстрілюють Словʼянськ і Краматорськ.

Чергові спроби наступу на Богородичне були невдалими.

Російські війська захопили Білогорівку, Верхньокамʼянку та Спірне. Наразі тривають бої на підступах до Сіверська — у Григорівці та Верхньокамʼянському.

Наступ на Берестове українські військові відбили.

Також росіяни намагалися покращити свої позиції в районі села Вершина, проте невдало.

Південь

На півдні України продовжуються тактичні бойові дії із взаємними обстрілами без серйозних просувань жодної зі сторін.

Херсонщина