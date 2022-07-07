Від початку війни 83 російські компанії виграли тендери в Україні. БЕБ просить їх анулювати

Від початку повномасштабного вторгнення військ росії 83 російські компанії виграли тендери в Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник, передає «Радіо Свобода».

За його словами, російські компанії виграли тендери на закупівлю електророзподільних кабелів, запчастин до двигунів і комп’ютерного обладнання.

Мельник заявив, що БЕБ звернулося до Кабінету міністрів із проханням анулювати ці тендери та заборонити російським компаніям брати участь у тендерах.