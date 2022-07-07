Росіяни завдали ракетного удару по центру Краматорська. Одна людина загинула

Російська армія вдень 7 липня завдала авіаудару по центру Краматорська, що у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

«Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби. Залишайтесь в укритті, небезпека не минула», — написав він.

Пізніше глава області Павло Кириленко уточнив, що достеменно відомо про одного загиблого і шістьох поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися.

Від удару вибухової хвилі постраждали шість будівель, зокрема готель і житлова багатоповерхівка.

«Це — усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують «воювати» з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть. Прошу всіх: евакуюйтесь! Евакуація — це тимчасово, а зберегти життя треба просто зараз», — додав Кириленко.

Після окупації Донецька Краматорськ став тимчасовим обласним центром Донеччини.