Міськрада: Окупанти вивезли з музеїв Маріуполя усі цінні експонати

Маріупольська міська рада повідомила, що російські окупанти розграбували музеї міста і вивезли з них усі цінні експонати. Їхні дії порівняли з діями нацистів у Другій світовій війні.

За даними міськради, без своїх цінних колекцій залишились Краєзнавчий та Художній музеї. Самі будівлі музеїв окупанти знищили. Серед викраденого — оригінали картин живописців Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського, унікальні ікони та історичні експонати.

«Так само понад 75 років тому діяли нацисти. Грабували музеї та вивозили до себе. Рашисти впевнено повторюють їх шлях, але вже під іншим прапором та гаслом. Вони повернули у наш дім «ніколи знову». Покарання буде, а на воєнних злочинців чекає кара», — заявили у міськраді.