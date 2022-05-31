Рада закликала ЮНЕСКО виключити росію зі свого складу

Верховна Рада підтримала звернення до Організації Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) із проханням виключити зі свого складу росію.

Про це повідомила очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк у своєму Telegram-каналі.

«Ми звертаємось до Організації Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) з вимогою невідкладно розглянути можливість позбавити рф статусу держави-члена ЮНЕСКО — росія продовжує обстрілювати Україну та руйнувати обʼєкти культурної спадщини в більшості регіонів держави», — зазначила вона.

За її словами, росія вже знищила в Україні понад 250 різних культурних памʼяток: музеїв, памʼятників, заповідників, будинків культури, театрів, бібліотек та історичних будівель.

У зверненні наголошується, що такі дії російської армії є порушенням міжнародного гуманітарного права.