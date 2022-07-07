Росія під час ракетного обстрілу Одещини влучила в танкер під прапором Молдови

Під час чергового авіаційного удару по Одеській області росія випустила ракету, яка влучила в танкер Millennial Spirit, що ходить під прапором Молдови.

Про це вранці 7 липня повідомило Оперативне командування «Південь».

Танкер дрейфує в територіальному морі без екіпажу, із залишками дизпалива на борту. Наразі, імовірно, горять залишки вантажу.

Росіяни вже не вперше обстріляли танкер Millennial Spirit. На початку повномасштабної війни російські військові кораблі в Чорному морі вже влучили в нього, на той час на танкері було 500 тонн дизпалива. Через блокаду судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу.