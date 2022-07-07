ЗСУ вже отримали девʼять установок HIMARS і аналогічних систем

Україна вже отримала від США та союзників девʼять американських ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, проте для серйозного контрнаступу потрібні ще десятки одиниць такого озброєння.

Про це в коментарі газеті The Wall Street Journal повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, системи HIMARS дозволили Україні завдавати ударів по російських цілях за лінією фронту, які раніше були недосяжні.

Данілов наголосив, щос росіяни «беззахисні перед цим озброєнням і дуже стурбовані».

Імовірно, під аналогічними системами секретар РНБО мав на увазі РСЗВ М270, які є аналогом HIMARS, але на гусеничному ходу.