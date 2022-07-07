Окупанти вдарили двома ракетами по Зміїному та зруйнували ангар із зерном на Одещині

Російська армія двічі завдала ракетного удару по Одещині, зокрема по острову Зміїний, звідки ЗСУ вибили окупантів.

Про це інформує Оперативне командування «Південь».

На світанку армія рф під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного вдарила по ньому двома ракетами повітряного базування, пошкодивши причал.

Крім того, уночі росіяни вдарили двома ракетами по двох сільськогосподарських ангарах в Одеській області. В одному з них зберігалося 35 тонн зерна. За попередніми даними, обійшлося без жертв.