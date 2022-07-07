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Ранкове зведення Генштабу: Ворог досі намагається захопити усю Луганщину, українці розбили на Півдні ворожу ДРГ

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 6:00 сьомого липня:

  • противник обстрілював з артилерії та завдавав авіаційних ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Вовківка, Миропілля, Кіндратівка та Есмань Сумської області;
  • на Харківському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи;
  • на Слов’янському напрямку противник обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль;
  • противник намагається подолати спротив українських військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи;
  • на Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки;
  • на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, завдали авіаційного удару неподалік Спірного;
  • на Південнобузькому напрямку противник обстрілював із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне;
  • в районі Добрянки українські воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, який послідував за цим;
  • Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.