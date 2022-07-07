WSJ: росія перетворює Запорізьку АЕС у військову базу

Російські окупанти роблять із захопленої Запорізької АЕС справжню військову базу. На її територію вже стягнули танки і бронетранспортери, а також реактивні системи залпового вогню.

Про це пише The Wall Street Journal.

Загалом на території АЕС перебувають близько 500 російських військових. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї та заклали протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів.

Запорізька АЕС розташована на березі Дніпра, тоді як протилежний берег — повністю підконтрольний українській владі. Відстань між берегами становить 5 км, що дозволяє українським військовим без проблем стріляти з артилерії по російських позиціях, але не робить цього через загрозу пошкодити ядерні обʼєкти.

На територію АЕС росіяни пригнали багато техніки, а навколо створили мережу окопів і траншей. Також техніки «Росатома» утворили базу в бункері на території станції.