ОВА: Луганщина не окупована повністю. За понад чотири місяці росіяни пройшли лише 30 км області

Територія Луганської області не окупована російськими військовими на 100%.

Про це повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, за понад чотири місяці за допомогою артилерії росіяни змогли просунутися на 30 км по області.

«Наші захисники відходили лише, коли триматися вже не було за що. Орки на полі бою перемогти не могли, тому випалювали Луганську землю», — запевнив Гайдай.

Він додав, що на окупованих територіях у глибокому тилу ворога продовжуються вибухи, а складів з боєприпасами у російських окупантів стає все менше.