«Обіцяють золоті гори, а насправді кидають на фронт чоловіків». Голова Луганської ОВА розповів, як російські окупанти ставляться до місцевих

На окупованій території Луганської області російські окупанти обіцяють місцевим велику зарплату, а потім відправляють чоловіків воювати проти України.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів журналістці «Бабеля».

«Обіцяють, звісно, золоті гори, але... Їм просто потрібні чоловіки, яких вони мобілізують і кидають одразу на фронт воювати проти України», — сказав Гайдай.

За його словами, зокрема, деякі комунальні структури не працюють, тому що немає чоловіків. Більшість з них забрали на фронт, і вони там загинули.

Сергій Гайдай навів приклад, як росіяни організовують приховану мобілізацію на захопленій території Луганщини.

«Ставлять оголошення, що шукають працівників для комунального підприємства на дуже велику зарплату, яка в два-три рази більша, ніж звичайна. І як тільки люди приходять влаштовуватися на роботу, на наступний день їм вручають повістки і відправляють на фронт» — розповів голова Луганської ОВА.