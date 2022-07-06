За день російські війська сім разів обстріляли Дніпропетровську область. Поранені троє людей

Ввечері 6 липня російські віська обстріляли Синельниківський район з реактивних систем залпового вогню. До цього армія рф ударила по Дніпропетровщині шість разів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ввечері 6 липня росіяни поцілили по Покровській громаді. Троє людей поранені, один із поранених — важкий. Через обстріл загорілося місцеве сільгосппідприємство. Станом на 20:42 рятувальники гасять вогонь.

Від самого ранку росіяни цілили по Криворізькому району. Шість разів ударили з різної зброї. Війська рф обстріляли чотири громади: Широківську, Апостолівську, Нивотрудівську та Зеленодольську.

У Апостолівській та Нивотрудівській громадах горіли поля з пшеницею. У Зеленодольській — лісосмуга.

У Широківській громаді обстріли пошкодили сонячну електростанцію. У селі Шестірня зруйнували будинок. Там сталася пожежа, її вже загасили. Село частково залишилося без світла та газу. Люди не постраждали.