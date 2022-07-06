На конференції в Лугано Україна домовилась про $1,9 мільярда підтримки

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на полях Міжнародної конференції у швейцарському Лугано, яка проходила 4—5 липня, досягли домовленостей на суму в майже $1,9 мільярдів для підтримки України.
За словами премʼєра, українська делегація домовилась про $600 мільйонів на фінансову підтримку, понад $500 мільйонів на розвиток аграрного сектору (зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств), ще понад $500 мільйонів на підготовку до опалювального сезону, а також про майже $250 мільйонів на розвиток проєктів цифрової трансформації.
Премʼєр подякував за солідарність урядам Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, Європейському банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку, а також приватному українському та міжнародному бізнесу. Шмигаль підкреслив, що коаліція підтримки України потужна як ніколи і ніхто не відчуває «втоми від війни».
- 4—5 липня у швейцарському Лугано Україна представила план відновлення на $750 мільярдів і закликала використати для відбудови заморожену через санкції російську власність. Ідею використати активи рф на користь України підтримали у Британії, США та Канаді.
- 6 липня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз готує юридичну базу для передачі заморожених російських активів на відновлення України після війни. За оцінками премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, вартість таких активів становить $300—500 мільярдів.