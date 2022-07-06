Норвегія все ж пропустила на архіпелаг Шпіцберген товари для росіян

Товари для росіян на архіпелагу Шпіцберген, які кілька тижнів тримали на кордоні з Норвегією, усе ж пропустили.

Представниця норвезького Міністерства закордонних справ Ане Хавардсдаттер підтвердила виданню NRK , що два контейнери з товарами пропустили через норвезький кордон 2 липня, а 5 липня їх доставили до населеного пункту Лонгʼїр у провінції Свальбард.

Вона додала, що Норвегія вела перемовини з російською владою, країни домовилися. Хавардсдаттер уточнила, що Норвегія ніколи не прагнула свідомо затримувати вантаж, але «через санкції він не міг заїхати на зареєстрованому у росії транспорті», тому товари доставили норвезьким транспортом.