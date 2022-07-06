Норвегія все ж пропустила на архіпелаг Шпіцберген товари для росіян

Товари для росіян на архіпелагу Шпіцберген, які кілька тижнів тримали на кордоні з Норвегією, усе ж пропустили.
Представниця норвезького Міністерства закордонних справ Ане Хавардсдаттер підтвердила виданню NRK , що два контейнери з товарами пропустили через норвезький кордон 2 липня, а 5 липня їх доставили до населеного пункту Лонгʼїр у провінції Свальбард.
Вона додала, що Норвегія вела перемовини з російською владою, країни домовилися. Хавардсдаттер уточнила, що Норвегія ніколи не прагнула свідомо затримувати вантаж, але «через санкції він не міг заїхати на зареєстрованому у росії транспорті», тому товари доставили норвезьким транспортом.
- Минулого тижня Норвегія не пропустила російський корабель на Шпіцберген через санкції. Росія почала погрожувати «заходами у відповідь».
- На Шпіцбергені живуть працівники російської компанії «Арктиквугілля», зокрема шахтарі. Раніше росія доставляла свої вантажі з Мурманська до норвезького Тромсе, звідти їх забирав вантажний корабель і перевозив на архіпелаг.