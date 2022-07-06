У Києві злива підтопила вулиці

У Києві через грозу у воді опинилися низка вулиць.

У Telegram-каналах місцеві мешканці публікують відео підтоплень.

У Київавтодорі перед початком зливи повідомляли, що зливостоки у місцях можливих підтоплень додатково почистили. Напередодні дощу гідрослужби додатково очистили занижені місця.

Також міські чиновники анонсували, що комунальні служби чергуватимуть на місцях можливих підтоплень. Але деякі вулиці все одно опинилися у воді.