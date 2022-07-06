У Києві злива підтопила вулиці

У Києві через грозу у воді опинилися низка вулиць.
У Telegram-каналах місцеві мешканці публікують відео підтоплень.
У Київавтодорі перед початком зливи повідомляли, що зливостоки у місцях можливих підтоплень додатково почистили. Напередодні дощу гідрослужби додатково очистили занижені місця.
Також міські чиновники анонсували, що комунальні служби чергуватимуть на місцях можливих підтоплень. Але деякі вулиці все одно опинилися у воді.
- У середу, 29 червня, синоптики попереджали про дощі з грозами у північних та північно-східних областях.