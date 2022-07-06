У Канаді військовим дозволили фарбувати волосся, носити спідниці та мати татуювання на обличчі

Збройні сили Канади (CAF) запроваджують оновлені правила щодо військового одягу та особистого догляду.

Нові правила опублікували на сайті Міністерства національної оборони.

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності у вересні, CAF дозволили військовослужбовцям, серед іншого, фарбувати волосся та відрощувати його до будь-якої довжини, а також робити татуювання на обличчі.

У Міністерстві оборони Канади кажуть, що такі зміни мають на меті «підтримати повагу, різноманітність та інклюзивність» у війську.

Але ці нововведення мають багато зауваг. Наприклад, неприродний колір волосся дозволений, «якщо це не перешкоджає виконанню службових обов’язків».

«Яскраве волосся може мати негативний вплив під час польових операцій або навчання. Керівників запрошують обговорити це зі своїми колективами і знайти простий, відповідний шлях пристосування, наприклад, шарф для покриття волосся», — йдеться на сайті канадського Міноборони.

Канадські військові зможуть відрощувати волосся будь-якої довжини, але його треба буде зав’язувати, якщо воно нижче плечей. Зачіска також має дозволяти носити головні убори, зокрема, берети, і не перешкоджати зору.

Волосся на обличчі також можна буде відростити будь-якої довжини, за умови, що воно доглянуте та симетричне. Командири, як і раніше, матимуть право наказувати армійцям голитися або не відрощувати волосся на обличчі, залежно від вимог безпеки та військових операцій.

Рюкзак можна перекинути на одне плече, але лише на ліве, щоб права рука залишалася вільною для вітання.

«Уніформа не визначає дисципліну чи оперативну ефективність, так само як колір або довжина вашого волосся не визначає вашу відданість або професійну компетентність», — наголосив генерал Уейн Ейр, начальник Штабу оборони Канади на офіційній сторінці Збройних сил.

Крім того, в армії Канади дозволили вибирати, носити спідниці чи штани. Відповідно до чинних інструкцій щодо одягу, тільки жінкам дозволяється носити спідниці та блузки як частину уніформи. Оновлені правила дозволяють чоловікам також одягати ці речі.