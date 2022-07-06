«Подолати розділення». Духовенство Православної церкви України та УПЦ (МП) провели зустріч

Представники духовенства Православної церкви України та Української православної церкви (Московського патріархату) провели зустріч.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
«Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Вчора, у день памʼяті блаженнійшого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної церкви України та Української православної церкви», — повідомив він.
Ткаченко вірить, що ця зустріч — це «початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України». «А Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть цьому всіляко сприяти», — додав він.
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