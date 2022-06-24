Митрополит Епіфаній просить прем’єра передати ПЦУ церкву в Києво-Печерській лаврі

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський Епіфаній звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням невідкладно надати один із храмів на території Києво-Печерської лаври для богослужінь ПЦУ. Ідеться про Благовіщенський храм у колишніх Митрополичих палатах, храм Усіх Святих над Економічною брамою чи інший у межах Верхньої Лаври.

«Монополія монастиря Московського Патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством», — йдеться у листі.

За словами предстоятеля ПЦУ, питання подолання такої монополії «багаторазово порушувалося від середини 1990-х років», але безуспішно.

«Протягом 1990-х — початку 2000-х років монастир Московського патріархату систематично через насильницькі дії та захоплення все нових і нових корпусів розширював свою присутність. Керівник монастиря Павло (Лебідь), використовуючи зв’язки в тодішньому державному керівництві, добивався подальшого «узаконення» таких дій», — наголошує Епіфаній.