Санкції Заходу обмежують можливість росії виробляти високоточні ракети «Іскандер» та Х-101

Санкції західних країн обмежують для рф можливості виробляти високоточні ракети «Іскандер» та Х-101. Про це у своєму блозі повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його даними, санкції завдали шкоди військово-промисловому комплексу росії, який має вирішальне значення у війні проти України.

«Санкції обмежують можливості росії виробляти високоточні ракети, такі як «Іскандер» або Х-101. Майже всі іноземні виробники автомобілів теж вирішили піти з рф, а деякі автомобілі російських виробників продаватимуть без подушок безпеки», — заявив Боррель.