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ЗСУ ліквідували 36 500 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 133 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 36 500 осіб, а також:

  • 1 600 танків;
  • 3 789 бойові броньовані машини;
  • 812 артилерійські системи;
  • 247 реактивних систем залпового вогню;
  • 107 засобів ППО;
  • 217 літаків;
  • 187 гелікоптерів;
  • 664 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 153 крилаті ракети;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 648 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 65 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському та Донецькому напрямках.