ЗСУ ліквідували 36 500 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 133 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 36 500 осіб, а також:

1 600 танків;

3 789 бойові броньовані машини;

812 артилерійські системи;

247 реактивних систем залпового вогню;

107 засобів ППО;

217 літаків;

187 гелікоптерів;

664 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

153 крилаті ракети;

15 кораблів/катерів;

2 648 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

65 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському та Донецькому напрямках.