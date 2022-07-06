ЗСУ ліквідували 36 500 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 133 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 36 500 осіб, а також:
- 1 600 танків;
- 3 789 бойові броньовані машини;
- 812 артилерійські системи;
- 247 реактивних систем залпового вогню;
- 107 засобів ППО;
- 217 літаків;
- 187 гелікоптерів;
- 664 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 153 крилаті ракети;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 648 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 65 одиниць спеціальної техніки.
За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському та Донецькому напрямках.