Міноборони: ​У росії вичерпується ресурс для ведення війни

Російське керівництво розглядає кілька сценаріїв розвитку війни проти України й орієнтується на ситуацію на фронті.

Про це в інтервʼю «24 каналу» повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, росіяни самі не впевнені, що вони робитимуть найближчим часом, а тому орієнтуються за ситуацією та обирають найефективніші варіанти дій.

«Складно робити якісь передбачення на 1—2 місяці. Однак зараз можна говорити про два прогнози. Перший — будь-яка війна рано чи пізно закінчується. Другий – у росії вичерпується ресурс, яким би великим він не був», — сказала Маляр.

Вона переконана, що за такої інтенсивності бойових дій росіянам буде дедалі складніше воювати та інтегрувати в рф окуповані території України.