Інститут вивчення війни: Цілі росії залишаються незмінними — змінити режим і ліквідувати суверенітет України

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що цілями росії у протистоянні з Україною залишаються зміна режиму та знищення суверенітету української держави.

Про це повідомляється у звіті ISW.

Секретар Ради безпеки росії патрушев повторив початкові цілі путіна щодо «спецоперації» в Україні, припустивши, що кремль зберігає свою мету, включно зі зміною режиму та територіальною експансією далеко за межами Донбасу.

Також кремль продовжує консолідувати контроль над окупованими територіями України, що, на думку експертів, імовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до російської федерації.