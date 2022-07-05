Дві країни НАТО вже ратифікували протокол про вступ Швеції та Фінляндії

Канада та Данія першими ратифікували протокол про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Вони зробили це в перший же день підписання цього протоколу.

Про це у себе в соцмережах написали канадський премʼєр Джастін Трюдо та очільник МЗС Данії Єппе Кофод.

«Канада повністю впевнена у здатності Фінляндії та Швеції швидко та ефективно інтегруватися в НАТО та зробити свій внесок у колективну оборону Альянсу. Ми завжди вітали їхнє тісне партнерство з Альянсом та їх цінний внесок у трансатлантичну безпеку», — зазначив Трюдо.

Кофод у своєму Twitter просто зазначив, що Данія завершила ратифікацію і висловив сподівання, що це так само швидко зроблять й інші члени НАТО.

Канада стверджує, що зробила це найпершою серед членів НАТО, однак публікація данського міністра вийшла на шість годин раніше за пост Трюдо.