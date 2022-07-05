Дві країни НАТО вже ратифікували протокол про вступ Швеції та Фінляндії

Канада та Данія першими ратифікували протокол про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Вони зробили це в перший же день підписання цього протоколу.
Про це у себе в соцмережах написали канадський премʼєр Джастін Трюдо та очільник МЗС Данії Єппе Кофод.
«Канада повністю впевнена у здатності Фінляндії та Швеції швидко та ефективно інтегруватися в НАТО та зробити свій внесок у колективну оборону Альянсу. Ми завжди вітали їхнє тісне партнерство з Альянсом та їх цінний внесок у трансатлантичну безпеку», — зазначив Трюдо.
Кофод у своєму Twitter просто зазначив, що Данія завершила ратифікацію і висловив сподівання, що це так само швидко зроблять й інші члени НАТО.
Канада стверджує, що зробила це найпершою серед членів НАТО, однак публікація данського міністра вийшла на шість годин раніше за пост Трюдо.
- Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду, але Туреччина наклала вето.
- Після переговорів на саміті НАТО в Мадриді президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 червня погодив зі своїми фінськими та шведськими колегами низку заходів безпеки, які дозволять двом скандинавським країнам просунутися в їхньому прагненні приєднатися до Альянсу. Турецькі медіа оприлюднили умови, на які погодилися Швеція та Фінляндія. Зокрема, вони зобовʼязуються співпрацювати з Туреччиною у питанні протидії тероризму й обмінюватися розвідданими. Також ці країни мають протидіяти Курдській робітничій партії, визнаній терористичною в ЄС і Туреччині, та її афілійованим організаціям.
- 4 липня країни завершили перемовини з НАТО і наступного дня підписали протокол про вступ до Альянсу. Тепер цей документ мають ратифікувати кожна країна — член НАТО і вже після цього Швеція та Фінляндія стануть повноправними членами Альянсу.