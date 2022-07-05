У білорусі знищили поховання польських солдатів часів Другої світової війни. У МЗС Польщі назвали це звірством

У селі Мікулішки Гродненської області білорусі знищили кладовище, де поховані загиблі у 1944 році солдати польської Армії Крайової. Міністерство закордонних справ Польщі засудило знесення могил.

Про це повідомляє Polskie radio.

Портал польської громади Głos znad Niemna повідомив, що з 22 хрестів, встановлених на меморіалі, не залишилося жодного.

«Знищення цвинтаря польської Армії Крайової в Мікулішках у білорусі є безпрецедентним актом звірства та незрозумілим викликом взаємним зобов’язанням Польщі та білорусі щодо захисту пам’ятних місць; ми закликаємо білоруську владу припинити таку практику», — заявили в польському МЗС.

У міністерстві додали, що Польща засуджує всі акти наруги над памʼяттю воїнів.

Щодо знесення поховання висловився також депутат Сейму Польщі Роберт Тишкевич.

«Варварський акт державного вандалізму щодо могил вояків Армії Крайової у білорусі. Як повідомив віцепрезидент Спілки поляків білорусі Марек Заневський, поховання Армії Крайової в Мікулішках зрівняли з землею! Це має зустріти тверду реакцію польської влади», — написав він у Twitter.