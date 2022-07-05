Генштаб: Довідка від військкомату буде потрібна чоловікам для поїздок між областями

У Генштабі ЗСУ повідомили, що довідку у військкоматі потрібно отримувати тим військовозобовʼязаним, які планують пересуватися між областями. Для поїздок в межах області вони не потрібні.

Про це заявив в ефірі телемарафону полковник ЗСУ Олександр Клись.

За його словами, така норма не нова. Згідно з низкою законів, «на керівника територіального центру комплектування покладається норма, згідно з якою він в умовах дії правового режиму воєнного стану, проведення мобілізації дає дозвіл на виїзд за межі території проживання, перебування або перебування на обліку». Але на початку війни її фактично не контролювали, тому що було багато внутрішньо переміщених осіб та тих, хто їхав за кордон.

Тепер же у ЗСУ вирішили зайнятися цим питанням, щоб військкомати відновили облік людей.

«Якщо людина переміщається в межах однієї області, на яку поширюється юрисдикція одного керівника ТЦК, не потрібно [брати дозвіл]. Якщо в межах Києва і Київської області, то теж не потрібно. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити там свої якісь дані та отримати такий дозвіл», — пояснив Клись.

За його словами, це насамперед стосується військовозобовʼязаних, тому що саме вони зараз підлягають мобілізації. Водночас призовників поки що не мобілізують. Довідка діятиме 30 днів і за потреби її можна буде отримати ще раз.