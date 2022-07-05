NASA: Війська рф захопили приблизно 22% сільгоспугідь України

За даними місії NASA Harvest (програма з продовольчої безпеки та сільського господарства) росія наразі контролює приблизно 22% сільгоспугідь України. На цих територіях вирощують переважно озимі культури — пшеницю, жито та ячмінь.
Про це йдеться в аналізі супутникових знімків NASA Harvest.
Аналіз NASA був присвячений впливу російського вторгнення на глобальну продовольчу систему. Для цього спеціалісти взяли дані із супутників Planet Labs та місії Sentinel-2 Європейського космічного агентства. Результат показав, що поля, де засіюються 28% озимих та 18% ярих культур (включаючи кукурудзу та соняшник), знаходяться під окупацією.
Україна забезпечувала 46% світового експорту олії, 9% експорту пшениці, 17% ячменю та 12% кукурудзи на світових ринках, тому окупація земель України прямо веде до продовольчої кризи. Окрім того, частина полів вже непридатна для засіювання через снаряди і міни на полях.
На кризу впливає і блокада портів. Миколаїв, Чорноморськ, Південне та Одесу, які постійно атакуються росіянами, є основними експортерами зерна, однак вони не можуть працювати.
- Війська росії з початку вторгнення блокують експорт з портів України, через що продукцію доводиться експортувати залізницею та автодорогами. Західні партнери поки пропонують побудувати зерносховища біля кордону, домовитися з росією, але на військове розблокування, або сприяння цьому у вигляді «коридорів», не готові.
- рф тим часом продовжує грабувати українське зерно, вивозячи його до росії, Сирії і Туреччини, про що говорять чисельні журналістські розслідування.