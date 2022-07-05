NASA: Війська рф захопили приблизно 22% сільгоспугідь України

За даними місії NASA Harvest (програма з продовольчої безпеки та сільського господарства) росія наразі контролює приблизно 22% сільгоспугідь України. На цих територіях вирощують переважно озимі культури — пшеницю, жито та ячмінь.

Про це йдеться в аналізі супутникових знімків NASA Harvest.

Аналіз NASA був присвячений впливу російського вторгнення на глобальну продовольчу систему. Для цього спеціалісти взяли дані із супутників Planet Labs та місії Sentinel-2 Європейського космічного агентства. Результат показав, що поля, де засіюються 28% озимих та 18% ярих культур (включаючи кукурудзу та соняшник), знаходяться під окупацією.

Розподіл ярих та озимих культур в Україні станом на 13 червня 2022 року NASA Harvest

Україна забезпечувала 46% світового експорту олії, 9% експорту пшениці, 17% ячменю та 12% кукурудзи на світових ринках, тому окупація земель України прямо веде до продовольчої кризи. Окрім того, частина полів вже непридатна для засіювання через снаряди і міни на полях.

На кризу впливає і блокада портів. Миколаїв, Чорноморськ, Південне та Одесу, які постійно атакуються росіянами, є основними експортерами зерна, однак вони не можуть працювати.