За червень в Україну повернули 44 незаконно вивезені росіянами дитини

У червні цього року в Україну повернули 44 дитини, яких росіяни незаконно вивезли на тимчасово окуповані території та до росії.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Більшість з них — діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.

У МінТОТ розробили спеціальний алгоритм, як поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини на тимчасово окуповані території або до рф.

Що треба робити?

Обов’язково повідомити про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном 050-562-03-13. Також можна зателефонувати до Національного інформаційного бюро за номером 1648;

зібрати якомога більше інформації про незаконно переміщену дитину та обставини її переміщення.

Які дані треба зібрати?